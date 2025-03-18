КХЛ, результаты и видео голов 18 марта: «Трактор» обыграл СКА, «Динамо» (Москва) победило «Авангард» и другие матчи
18 марта, вторник
«Автомобилист» — «Салават Юлаев» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Ливо — 46 (Уилсон), 13:10 — 0:1. Уилсон — 12 (бол., Тодд, Ливо), 34:42 — 0:2. Цулыгин — 7 (Ян, Хмелевский), 43:42 — 0:3. Кизимов — 12 (Дитц, Да Коста), 49:09 — 1:3. Ливо — 47 (п.в., Уилсон), 59:10 — 1:4.
Вратари: Аликин (58:28 — 59:11) — Вязовой.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (10+12+6) — 32 (5+12+15).
Судьи: Наумов, Оскирко.
18 марта. Екатеринбург. УГМК Арена.
«Трактор» — СКА — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Дедунов — 3 (бол., Карпухин, Воробьев), 13:53 — 0:1. Дронов — 14 (мен., Кравцов, Коромыслов), 21:46 — 1:1. Ткачев — 12 (Кравцов, Горюнов-Рольгизер), 32:19 — 2:1. Юдин — 2 (Грицюк), 34:23 — 2:2. Сафин — 7 (Кадейкин, Телегин), 42:43 — 3:2. Робинсон — 12 (п.в., Кравцов), 58:35 — 4:2.
Вратари: Фукале — Заврагин (57:06 — 58:16, 58:25 — 58:35, 59:14).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 29 (3+15+11) — 34 (12+15+7).
Судьи: Беляев, Морозов.
18 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
«Лада» — «Амур» — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Голы: Слепец — 6 (Гиздатуллин, Балдаев), 22:09 — 0:1. Кугрышев — 13 (Ибрагимов, Попугаев), 27:33 — 1:1. Ожгихин — 6 (Романов), 29:31 — 2:1. Слепец — 7 (Мищенко), 49:00 — 2:2. Грецкий — 5, 55:30 — 2:3.
Вратари: Трушков (58:48 — 59:43, 59:47) — Джурасик (Кобозев, 15:10).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 32 (8+12+12) — 31 (7+11+13).
Судьи: Кочетов, Юдаков.
18 марта. Тольятти. Лада Арена.
«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Уткин — 2 (Кузнецов, Баклашев), 14:40 — 0:1. Грэм — 8 (бол., Сероух), 34:02 — 0:2. Энас — 18 (Пинчук, Волков), 42:49 — 1:2. Шипачев — 15 (Гросс, Уэлле), 54:31 — 2:2. Биттен — 11, 59:54 — 2:3.
Вратари: Демченко (59:54) — Волохин.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (6+14+16) — 26 (10+9+7).
Судьи: Дударов, Лазарев.
18 марта. Минск. «Минск-Арена».
«Динамо» (Москва) — «Авангард» — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Голы: Рашевский — 19 (Гусев), 28:33 — 1:0. Чистяков — 18 (Спунер), 31:12 — 1:1. Гусев — 28 (Уил), 33:52 — 2:1. Кудрявцев — 11 (бол., Пакетт, Уил), 43:51 — 3:1. Игумнов — 10 (Прохоркин, Якупов), 54:09 — 3:2. Окулов — 15 (бол., Маклауд, Спунер), 55:17 — 3:3. Комтуа — 21 (бол., Гусев, Пыленков), 61:23 — 4:3.
Вратари: Моторыгин — Бердин.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (7+9+4+2) — 32 (10+9+13+0).
Судьи: Беляев, Сергеев.
18 марта. Москва. «ВТБ Арена».
«Куньлунь» — «Северсталь» — 4:5 Б (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Аймурзин — 30 (бол., Ильин, Калдис), 6:53 — 0:1. Котляревский — 18 (Скоренов, Чебыкин), 12:09 — 0:2. Подшивалов — 8 (бол., Котляревский, Барберио), 30:19 — 0:3. Ро — 6 (Кожевников, Маккошен), 33:22 — 1:3. Сомерби — 5 (О`Риган), 43:50 — 2:3. Кэмпбелл — 14 (Лефевр, С. Фу), 45:35 — 3:3. Хальбгевакс — 8 (Пайгин, Граовац), 46:45 — 4:3. Чуркин — 5 (Скоренов, Д. Давыдов), 53:15 — 4:4.
Победный буллит: Иванцов.
Вратари: Смит — Самойлов.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (5+9+11+1) — 44 (19+11+12+2).
Судьи: Бирин, Гамалей.
18 марта. Мытищи. Арена Мытищи.
«Спартак» — «Нефтехимик» — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
Голы: Локтионов — 17 (Мальцев, Филин), 20:18 — 1:0. Барбер — 13 (Капустин, Леонтьев), 21:12 — 1:1. Селезнев — 13 (Митякин, Точилкин), 24:44 — 1:2. Шафигуллин — 12 (Хайруллин, Митякин), 31:06 — 1:3. Голдобин — 19 (Порядин, Вишневский), 33:38 — 2:3. Хоружев — 15 (Селезнев), 39:50 — 2:4.
Вратари: Николаев (58:34) — Озолин.
Штраф: 8 — 7.
Броски: 36 (11+12+13) — 23 (5+12+6).
Судьи: Васильев, Соин.
18 марта. Москва. Мегаспорт.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -