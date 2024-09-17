КХЛ, расписание и результаты 17 сентября: «Салават Юлаев» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи
Матчи ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
17 сентября, вторник
12.30 (мск) «Адмирал» — «Куньлунь»
15.30 «Сибирь» — «Нефтехимик»
17.00 «Автомобилист» — «Барыс»
17.00 «Салават Юлаев» — «Авангард»
19.00 «Локомотив» — «Лада»
19.30 ЦСКА — «Динамо» Москва
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
Результаты / календарь
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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