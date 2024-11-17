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Сегодня, 10:30

КХЛ, расписание и результаты 17 ноября: «Трактор» — «Динамо» Москва, «Ак Барс» — ЦСКА и другие

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Игрок ЦСКА Никита Нестеров.
Фото ХК ЦСКА
Матчи FONBET Чемпионата КХЛ.

17 ноября

14.00 мск. «Трактор» — «Динамо»

17.00. «Ак Барс» — ЦСКА

17.00. «Северсталь» — «Витязь»

17.00. «Куньлунь» — «Динамо» (Минск)

17.00. «Сочи» — «Барыс»

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«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 24 5 50
2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 28 13 15 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 25 17 8 36
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Металлург Мг 28 14 14 29
6 Адмирал 27 12 15 29
7 Нефтехимик 28 9 19 26
8 Лада 25 10 15 24
9 Сибирь 25 10 15 23
10 Авангард 25 10 15 22
11 Барыс 26 7 19 16
12 Амур 26 5 21 13
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21.11
22.11
17.11 14:00
Трактор – Динамо М
 - : -
17.11 17:00
Сочи – Барыс
 - : -
17.11 17:00
Северсталь – Витязь
 - : -
17.11 17:00
Куньлунь РС – Динамо Мн
 - : -
17.11 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 - : -
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