КХЛ, результаты и видео голов 17 марта: «Локомотив» обыграл «Адмирал» и другие матчи
17 марта, понедельник
«Сибирь» — «Барыс» — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Кайыржан — 5 (Старченко, Бекетаев), 5:57 — 0:1. Андреофф — 22 (бол., Широков, Бек), 14:57 — 1:1. Гоголев — 7 (Белоусов, Аланов), 15:52 — 2:1. Коротков — 7 (Морозов), 17:20 — 3:1. Оразов — 1 (Сетдиков, Николишин), 38:05 — 3:2.
Вратари: Костин — Шестаков.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 34 (15+12+7) — 29 (8+12+9).
Судьи: Акузовский, Мочалов.
17 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11440 зрителей
«Металлург» — «Витязь» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Джонсон — 12 (Пресс, Коробкин), 2:50 — 1:0. Цицюра — 8 (бол., Макеев, Бучельников), 32:15 — 1:1. Камалов — 2 (Козлов, Гераськин), 44:03 — 2:1. Макеев — 15 (Барак, Бучельников), 59:47 — 2:2.
Победный буллит: Джонсон.
Вратари: Набоков — Кареев.
Штраф: 17 — 4.
Броски: 35 (12+11+10+2) — 31 (7+15+8+1).
Судьи: Метальников, Морозов.
17 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6743 зрителя
«Локомотив» — «Адмирал» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Паник — 5 (бол., Фрэз, Полунин), 1:03 — 1:0. Гернат — 5 (Паник), 30:32 — 2:0. Гутик — 24 (Старков), 40:34 — 2:1. Полунин — 10 (Каюмов, Рафиков), 48:43 — 3:1. Каюмов — 22 (Иванов, Полунин), 59:34 — 4:1.
Вратари: Мельничук — Коновалов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 24 (10+9+5) — 19 (2+7+10).
Судьи: Васильев, Соин.
17 марта. Ярославль. Арена-2000. 7727 зрителей
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|3
|Авангард
|9
|7
|2
|14
|4
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|5
|Автомобилист
|10
|5
|5
|11
|6
|Барыс
|10
|5
|5
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Адмирал
|8
|3
|5
|8
|10
|Сибирь
|9
|4
|5
|8
|11
|Салават Юлаев
|8
|1
|7
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|7
|3
|16
|2
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|15
|3
|Динамо Мн
|9
|6
|3
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|6
|СКА
|9
|5
|4
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|9
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|10
|Северсталь
|9
|4
|5
|8
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|1.10
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|1.10
|17:00
|
Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|1.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|1.10
|17:00
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|1.10
|19:30
|
СКА – Торпедо НН
|- : -
|1.10
|19:30
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -