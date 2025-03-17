Хоккей
17 марта, 21:10

КХЛ, результаты и видео голов 17 марта: «Локомотив» обыграл «Адмирал» и другие матчи

Хоккеисты «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ

17 марта, понедельник

«Сибирь» — «Барыс» — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Кайыржан — 5 (Старченко, Бекетаев), 5:57 — 0:1. Андреофф — 22 (бол., Широков, Бек), 14:57 — 1:1. Гоголев — 7 (Белоусов, Аланов), 15:52 — 2:1. Коротков — 7 (Морозов), 17:20 — 3:1. Оразов — 1 (Сетдиков, Николишин), 38:05 — 3:2.
Вратари: Костин — Шестаков.
Штраф: 9 — 9.
Броски: 34 (15+12+7) — 29 (8+12+9).
Судьи: Акузовский, Мочалов.
17 марта. Новосибирск. Сибирь-Арена. 11440 зрителей

«Металлург» — «Витязь» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Джонсон — 12 (Пресс, Коробкин), 2:50 — 1:0. Цицюра — 8 (бол., Макеев, Бучельников), 32:15 — 1:1. Камалов — 2 (Козлов, Гераськин), 44:03 — 2:1. Макеев — 15 (Барак, Бучельников), 59:47 — 2:2.
Победный буллит: Джонсон.
Вратари: Набоков — Кареев.
Штраф: 17 — 4.
Броски: 35 (12+11+10+2) — 31 (7+15+8+1).
Судьи: Метальников, Морозов.
17 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6743 зрителя

«Локомотив» — «Адмирал» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Паник — 5 (бол., Фрэз, Полунин), 1:03 — 1:0. Гернат — 5 (Паник), 30:32 — 2:0. Гутик — 24 (Старков), 40:34 — 2:1. Полунин — 10 (Каюмов, Рафиков), 48:43 — 3:1. Каюмов — 22 (Иванов, Полунин), 59:34 — 4:1.
Вратари: Мельничук — Коновалов.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 24 (10+9+5) — 19 (2+7+10).
Судьи: Васильев, Соин.
17 марта. Ярославль. Арена-2000. 7727 зрителей

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Хоккей
КХЛ
Разин: «Есть нормальные люди, а есть жеманные твари, которые сидят в интернете. Одну такую я сегодня встретил»

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Континента
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Нефтехимик 10 7 3 14
3 Авангард 9 7 2 14
4 Трактор 10 5 5 12
5 Автомобилист 10 5 5 11
6 Барыс 10 5 5 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 8 3 5 8
9 Адмирал 8 3 5 8
10 Сибирь 9 4 5 8
11 Салават Юлаев 8 1 7 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 7 3 16
2 Торпедо НН 10 7 3 15
3 Динамо Мн 9 6 3 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 ЦСКА 10 5 5 11
6 СКА 9 5 4 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Сочи 9 4 5 9
9 Динамо М 9 4 5 9
10 Северсталь 9 4 5 8
11 Лада 10 1 9 3
1.10 16:30
Авангард – Адмирал
 - : -
1.10 17:00
Салават Юлаев – Сибирь
 - : -
1.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
1.10 17:00
Барыс – Локомотив
 - : -
1.10 19:30
СКА – Торпедо НН
 - : -
1.10 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

