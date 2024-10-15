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Сегодня, 08:45

КХЛ, расписание и результаты 15 октября: СКА — «Нефтехимик», «Динамо» Минск — ЦСКА и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Кузнецов (ХК СКА).
Фото ХК СКА
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

15 октября

12.00 мск. «Амур» — «Лада»

12.30. «Адмирал» — «Северсталь»

19.10. «Динамо» (Минск) — ЦСКА

19.30. СКА — «Нефтехимик»

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 16 12 4 26
2 Спартак 15 9 6 20
3 СКА 15 9 6 19
4 Торпедо 15 8 7 18
5 ЦСКА 15 7 8 18
6 Динамо М 16 8 8 17
7 Витязь 15 8 7 16
8 Северсталь 15 8 7 16
9 Динамо Мн 13 7 6 15
10 Куньлунь РС 15 6 9 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 15 10 5 22
2 Автомобилист 16 9 7 20
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Ак Барс 14 9 5 18
5 Нефтехимик 15 7 8 17
6 Металлург Мг 17 8 9 16
7 Сал. Юлаев 12 7 5 14
8 Адмирал 13 6 7 14
9 Авангард 16 6 10 13
10 Амур 14 5 9 12
11 Лада 15 5 10 12
12 Барыс 15 3 12 7
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20.10
15.10 12:00
Амур – Лада
 - : -
15.10 12:30
Адмирал – Северсталь
 - : -
15.10 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
15.10 19:30
СКА – Нефтехимик
 - : -
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