КХЛ, расписание и результаты 15 октября: СКА — «Нефтехимик», «Динамо» Минск — ЦСКА и другие матчи
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.
15 октября
12.00 мск. «Амур» — «Лада»
12.30. «Адмирал» — «Северсталь»
19.10. «Динамо» (Минск) — ЦСКА
19.30. СКА — «Нефтехимик»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|26
|2
|Спартак
|15
|9
|6
|20
|3
|СКА
|15
|9
|6
|19
|4
|Торпедо
|15
|8
|7
|18
|5
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|6
|Динамо М
|16
|8
|8
|17
|7
|Витязь
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|8
|7
|16
|9
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|10
|Куньлунь РС
|15
|6
|9
|13
|11
|Сочи
|15
|5
|10
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
Результаты / календарь
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
|15.10
|12:00
|
Амур – Лада
|- : -
|15.10
|12:30
|
Адмирал – Северсталь
|- : -
|15.10
|19:10
|
Динамо Мн – ЦСКА
|- : -
|15.10
|19:30
|
СКА – Нефтехимик
|- : -
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