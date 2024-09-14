КХЛ, расписание и результаты 14 сентября: «Ак Барс» — «Металлург», «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
14 сентября, суббота
14.30. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
17.00. «Ак Барс» — «Металлург»
17.00. «Нефтехимик» — «Локомотив»
17.00. «Северсталь» — ЦСКА
17.00. «Сочи» — «Трактор»
17.00. «Спартак» — «Торпедо»
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Нефтехимик
|4
|3
|1
|6
|3
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|4
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|5
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|6
|Лада
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Сибирь
|4
|1
|3
|2
|10
|Металлург Мг
|4
|1
|3
|2
|11
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|4
|4
|0
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|7
|3
|Динамо Мн
|4
|3
|1
|6
|4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|5
|5
|Торпедо
|4
|2
|2
|5
|6
|Северсталь
|4
|2
|2
|4
|7
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|8
|Куньлунь РС
|4
|2
|2
|4
|9
|СКА
|4
|1
|3
|3
|10
|Динамо М
|4
|1
|3
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
Результаты / календарь
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
|14.09
|14:30
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сочи – Трактор
|- : -
|14.09
|17:00
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|14.09
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|14.09
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
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