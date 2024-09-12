КХЛ, результаты и видео голов 12 сентября: «Спартак» — «Динамо», СКА — «Трактор»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
12 сентября, четверг
«Нефтехимик» — «Металлург» (Магнитогорск) — 19:00
«Северсталь» — «Сибирь» — 19:00
«Куньлунь Ред Стар» — «Локомотив» — 19:30
ЦСКА — «Торпедо» — 19:30
«Спартак» — «Динамо» (Москва) — 19:30
СКА — «Трактор» — 19:30
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|4
|3
|1
|7
|2
|Сал. Юлаев
|3
|3
|0
|6
|3
|Автомобилист
|4
|2
|2
|4
|4
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|5
|Амур
|4
|2
|2
|4
|6
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|7
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|8
|Лада
|3
|1
|2
|2
|9
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|10
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|11
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|12
|Сибирь
|3
|0
|3
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|4
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|Витязь
|4
|2
|2
|4
|7
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|8
|СКА
|3
|1
|2
|3
|9
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
|12.09
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|12.09
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|12.09
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|12.09
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|12.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
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