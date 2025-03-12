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КХЛ, результаты и видео голов 12 марта: «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Спартак» победил «Ладу»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

12 марта, среда

«Металлург» — ЦСКА — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Моисеев — 5 (Джонсон, Паливко), 18:37 — 1:0. Афанасьев — 6 (Ярош, Саморуков), 32:07 — 1:1. Михайлис — 12 (Петунин, М. Хабаров), 37:45 — 2:1. Зернов — 10 (Канцеров, Силантьев), 43:30 — 3:1. Нестеров — 8 (Ярош, Галиев), 58:48 — 3:2. Джонсон — 11 (п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Набоков — Гамзин (59:05 — 59:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (14+10+10) — 22 (4+9+9).
Судьи: Наумов, Юдаков.
12 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7323 зрителя.

«Лада» — «Спартак» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Ткаченко — 2 (Миронов, Лукьянцев), 2:27 — 0:1. Галимов — 14 (Пашин), 4:51 — 0:2. Орлов — 5 (Мансуров, Ткаченко), 29:57 — 0:3. Голдобин — 17 (Морозов, Порядин), 43:22 — 0:4. Алтыбармакян — 3 (Государев), 55:05 — 1:4. Алтыбармакян — 4 (бол., Неколенко, Фисенко), 58:44 — 2:4.
Вратари: К.Л. Волков (Третьяк, 4:51) — Николаев (Кузьменко, 55:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (9+6+13) — 27 (10+12+5).
Судьи: Спирин, Фатеев.
12 марта. Тольятти. Лада Арена.

«Ак Барс» — «Трактор» — 6:2 (0:0, 4:2, 2:0)
Голы: Яшкин — 32 (Миллер, Семенов), 20:56 — 1:0. Миллер — 3 (бол., Петан), 23:32 — 2:0. Шабанов — 23 (Коростелев, Дэй), 23:46 — 2:1. Кэмпфер — 10 (Светлаков, Кравцов), 25:27 — 2:2. Галимов — 34 (бол., Петан, Миллер), 29:58 — 3:2. Яшкин — 33 (Сафонов, Марченко), 39:11 — 4:2. Барабанов — 23 (бол., Петан, Галимов), 45:53 — 5:2. Галимов — 35, 51:20 — 6:2.
Вратари: Билялов — Фукале.
Штраф: 8 — 11.
Броски: 28 (9+9+10) — 31 (11+9+11).
Судьи: Васильев, Кулаков.
12 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8058 зрителей.

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 19 14 5 30
2 Нефтехимик 18 10 8 22
3 Барыс 18 10 8 21
4 Салават Юлаев 19 10 9 21
5 Ак Барс 18 9 9 20
6 Амур 17 9 8 19
7 Сибирь 18 7 11 17
8 Адмирал 17 7 10 17
9 Автомобилист 17 7 10 16
10 Авангард 15 8 7 16
11 Трактор 16 6 10 14
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 17 13 4 26
2 Локомотив 17 12 5 24
3 Северсталь 18 11 7 24
4 Торпедо НН 17 11 6 23
5 Спартак 17 10 7 22
6 Шанхай Дрэгонс 16 10 6 22
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 16 8 8 17
9 Динамо М 20 7 13 17
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 16 3 13 6
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22.10 16:30 Авангард – Нефтехимик - : -
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