КХЛ, результаты и видео голов 12 марта: «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Спартак» победил «Ладу»
12 марта, среда
«Металлург» — ЦСКА — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы: Моисеев — 5 (Джонсон, Паливко), 18:37 — 1:0. Афанасьев — 6 (Ярош, Саморуков), 32:07 — 1:1. Михайлис — 12 (Петунин, М. Хабаров), 37:45 — 2:1. Зернов — 10 (Канцеров, Силантьев), 43:30 — 3:1. Нестеров — 8 (Ярош, Галиев), 58:48 — 3:2. Джонсон — 11 (п.в.), 59:59 — 4:2.
Вратари: Набоков — Гамзин (59:05 — 59:59).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (14+10+10) — 22 (4+9+9).
Судьи: Наумов, Юдаков.
12 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7323 зрителя.
«Лада» — «Спартак» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Ткаченко — 2 (Миронов, Лукьянцев), 2:27 — 0:1. Галимов — 14 (Пашин), 4:51 — 0:2. Орлов — 5 (Мансуров, Ткаченко), 29:57 — 0:3. Голдобин — 17 (Морозов, Порядин), 43:22 — 0:4. Алтыбармакян — 3 (Государев), 55:05 — 1:4. Алтыбармакян — 4 (бол., Неколенко, Фисенко), 58:44 — 2:4.
Вратари: К.Л. Волков (Третьяк, 4:51) — Николаев (Кузьменко, 55:05).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (9+6+13) — 27 (10+12+5).
Судьи: Спирин, Фатеев.
12 марта. Тольятти. Лада Арена.
«Ак Барс» — «Трактор» — 6:2 (0:0, 4:2, 2:0)
Голы: Яшкин — 32 (Миллер, Семенов), 20:56 — 1:0. Миллер — 3 (бол., Петан), 23:32 — 2:0. Шабанов — 23 (Коростелев, Дэй), 23:46 — 2:1. Кэмпфер — 10 (Светлаков, Кравцов), 25:27 — 2:2. Галимов — 34 (бол., Петан, Миллер), 29:58 — 3:2. Яшкин — 33 (Сафонов, Марченко), 39:11 — 4:2. Барабанов — 23 (бол., Петан, Галимов), 45:53 — 5:2. Галимов — 35, 51:20 — 6:2.
Вратари: Билялов — Фукале.
Штраф: 8 — 11.
Броски: 28 (9+9+10) — 31 (11+9+11).
Судьи: Васильев, Кулаков.
12 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8058 зрителей.
Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|14
|5
|30
|2
|Нефтехимик
|18
|10
|8
|22
|3
|Барыс
|18
|10
|8
|21
|4
|Салават Юлаев
|19
|10
|9
|21
|5
|Ак Барс
|18
|9
|9
|20
|6
|Амур
|17
|9
|8
|19
|7
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|8
|Адмирал
|17
|7
|10
|17
|9
|Автомобилист
|17
|7
|10
|16
|10
|Авангард
|15
|8
|7
|16
|11
|Трактор
|16
|6
|10
|14
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|17
|13
|4
|26
|2
|Локомотив
|17
|12
|5
|24
|3
|Северсталь
|18
|11
|7
|24
|4
|Торпедо НН
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|6
|Шанхай Дрэгонс
|16
|10
|6
|22
|7
|Динамо Мн
|17
|6
|11
|17
|8
|СКА
|16
|8
|8
|17
|9
|Динамо М
|20
|7
|13
|17
|10
|Лада
|17
|2
|15
|9
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|6
|22.10
|16:30
|Авангард – Нефтехимик
|- : -
|22.10
|19:30
|Сочи – Динамо Мн
|- : -
|22.10
|19:30
|СКА – Сибирь
|- : -