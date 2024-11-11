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Сегодня, 09:00

КХЛ, расписание и результаты 11 ноября: «Амур» — «Трактор», «Авангард» — СКА и другие матчи

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«Авангард» примет СКА 11 ноября.
Фото ХК «Авангард»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

11 ноября, понедельник

12.00 мск. «Амур» — «Трактор»

12.30. «Адмирал» — «Автомобилист»

16.30. «Авангард» — СКА

19.00. «Нефтехимик» — «Барыс»

19.00. «Торпедо» — «Сочи»

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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 24 16 8 35
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 23 15 8 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 23 11 12 29
7 Динамо Мн 24 13 11 27
8 Торпедо 25 11 14 27
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 25 8 17 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 23 10 13 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
Результаты / календарь
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16.11
11.11 12:00
Амур – Трактор
 - : -
11.11 12:30
Адмирал – Автомобилист
 - : -
11.11 16:30
Авангард – СКА
 - : -
11.11 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
11.11 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
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