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КХЛ, видео голов и результаты 10 марта: «Локомотив» победил «Северсталь», «Ак Барс» проиграл «Спартаку» и другие матчи

Тимур Билялов и Николас Петан.
Фото ХК «Ак Барс»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

10 марта, понедельник

«Автомобилист» — ЦСКА — 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
Голы: Галиев — 6 (Полтапов, Ярош), 8:15 — 0:1. Полтапов — 15 (Соркин, Галиев), 25:19 — 0:2. Мамин — 13 (мен.), 27:07 — 0:3. Меркли — 11 (бол., Шаров, Трямкин), 27:32 — 1:3. Полтапов — 16 (Соркин, Нестеров), 28:53 — 1:4. Трямкин — 3 (Каштанов, Шашков), 52:34 — 2:4. Зборовский — 4 (Обидин, Меркли), 58:05 — 3:4.
Вратари: Аликин (Галкин, 28:53, 58:15 — 58:38, 59:05) — Хомченко.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (7+13+11) — 33 (8+16+9).
Судьи: Гамалей, Сидоренко.
10 марта. Екатеринбург. УГМК Арена. 10489 зрителей.

«Лада» — «Трактор» — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Голы: Коростелев — 18 (Кадейкин, Шабанов), 3:46 — 0:1. Дер-Аргучинцев — 12 (Глотов), 4:28 — 0:2. Кравцов — 26 (Светлаков, Горюнов-Рольгизер), 5:59 — 0:3. Светлаков — 17 (Горюнов-Рольгизер), 33:50 — 0:4. Шабанов — 22 (Телегин), 34:30 — 0:5. Кэмпфер — 9 (Шабанов, Коростелев), 44:38 — 0:6.
Вратари: Трушков (Третьяк, 5:59) — Мыльников.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (10+4+7) — 30 (10+12+8).
Судьи: Бирин, Фатеев.
10 марта. Тольятти. Лада Арена.

«Локомотив» — «Северсталь» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Иванов — 11 (бол., Рафиков, Гернат), 37:11 — 1:0. Фрэз — 15 (Сурин), 49:49 — 2:0. Иванов — 12 (Радулов), 56:56 — 3:0.
Вратари: Мельничук — Самойлов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 23 (1+13+9) — 37 (14+9+14).
Судьи: Спирин, Юдаков.
10 марта. Ярославль. Арена-2000. 7507 зрителей.

«Ак Барс» — «Спартак» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Голы: Ткаченко — 1, 7:50 — 0:1. Морозов — 17, 9:08 — 0:2. Яруллин — 4 (Семенов, Петан), 25:53 — 1:2. Галимов — 13 (Пашин, Рубцов), 31:54 — 1:3. С. Терехов — 4 (Пустозеров, Мифтахов), 33:41 — 2:3. Вишневский — 6 (бол., Локтионов, Голдобин), 34:51 — 2:4. Яшкин — 31 (Фальковский), 50:38 — 3:4. Морозов — 18 (п.в., Порядин, Миронов), 59:27 — 3:5.
Вратари: Мифтахов (58:02 — 59:27) — Николаев.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (6+11+8) — 30 (11+12+7).
Судьи: Беляев, Морозов.
10 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8023 зрителя.

«Витязь» — «Сибирь» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Стюарт — 5 (Цицюра, Бусыгин), 16:26 — 1:0. Заседа — 9 (Савчик, Галузин), 38:36 — 2:0. Андреофф — 20 (бол., Бек, Широков), 45:54 — 2:1. Заседа — 10 (Галузин, Макеев), 56:12 — 3:1.
Вратари: Кареев — Костин.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 20 (9+6+5) — 27 (5+10+12).
Судьи: Гофман, Соин.
10 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 1650 зрителей.

Матч «Автомобилист» — ЦСКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Календарь всех матчей сезона-2024/25 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 17 13 4 27
2 Барыс 16 10 6 20
3 Нефтехимик 16 9 7 20
4 Салават Юлаев 17 9 8 19
5 Амур 16 8 8 17
6 Ак Барс 16 8 8 17
7 Сибирь 17 6 11 15
8 Автомобилист 15 6 9 14
9 Авангард 14 7 7 14
10 Трактор 15 6 9 13
11 Адмирал 15 5 10 13
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 15 12 3 24
2 Локомотив 15 11 4 22
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 16 6 10 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 18 6 12 14
10 Лада 16 2 14 8
11 Сочи 14 3 11 6
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17.10 10:00 Амур – Салават Юлаев 3 : 4
17.10 13:30 Сибирь – Барыс 0 : 1
17.10 17:00 Сочи – Локомотив - : -
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