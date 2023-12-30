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Сегодня, 07:00

КХЛ — расписание и где смотреть трансляций матчей 30 декабря: «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие игры

10 матчей КХЛ пройдет в субботу, 30 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдет в субботу, 30 декабря.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдет в субботу, 30 декабря. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.

В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате. Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ:

— каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime (кабельные телеканалы, доступны по подписке у большинства операторов цифрового вещания в пакетах домашнего телевидения и онлайн-платформ)

— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке)

— телеканал «Матч ТВ» (не все матчи, в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров) и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru

— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko.

Расписание и трансляции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 30 декабря

10:00. «Адмирал» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

11:00. «Барыс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ

12:30. «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

13:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ

14:00. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ

15:00. «Лада» — «Авангард»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

17:00. ЦСКА — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ

17:00. «Локомотив» — «Динамо М»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ

17:00. «Сочи» — «Динамо Мн»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ

17:30. СКА — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
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Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 45 28 17 61
2 Авангард 43 28 15 59
3 Сал. Юлаев 43 27 16 57
4 Лада 46 24 22 57
5 Трактор 45 25 20 55
6 Автомобилист 46 25 21 55
7 Ак Барс 44 24 20 50
8 Сибирь 46 20 26 48
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 45 16 29 41
11 Адмирал 43 14 29 37
12 Барыс 44 14 30 35
Западная конференция И В П О
1 Спартак 46 30 16 65
2 Динамо М 45 29 16 62
3 Локомотив 43 29 14 61
4 СКА 44 29 15 59
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 44 22 22 48
7 Северсталь 44 20 24 47
8 Динамо Мн 43 18 25 40
9 Куньлунь РС 45 15 30 35
10 Витязь 44 14 30 34
11 Сочи 45 14 31 33
Результаты / календарь
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
30.12 10:00
Адмирал – Нефтехимик
 - : -
30.12 11:00
Барыс – Трактор
 - : -
30.12 12:30
Металлург Мг – Куньлунь РС
 - : -
30.12 13:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
30.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
30.12 15:00
Лада – Авангард
 - : -
30.12 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
30.12 17:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
30.12 17:00
Сочи – Динамо Мн
 - : -
30.12 17:30
СКА – Автомобилист
 - : -
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