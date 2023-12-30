КХЛ — расписание и где смотреть трансляций матчей 30 декабря: «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и другие игры
10 матчей ФОНБЕТ чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 пройдет в субботу, 30 декабря. «СЭ» публикует информацию о расписании и где смотреть трансляции хоккейных игр. Время начала — московское.
В разделе матч-центр на сайте «СЭ» можно следить за ключевыми событиями игр КХЛ в текстовом формате. Матчи КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ:
— сайт КХЛ video.khl.ru (доступ по подписке)
— телеканал «Матч ТВ» (не все матчи, в зависимости от сетки вещания, других спортивных и неспортивных эфиров) и сайт федерального спортивного телеканала matchtv.ru
— онлайн-платформы «Кинопоиск» (по подписке в «Яндексе» или самом ресурсе) и Okko.
Расписание и трансляции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 30 декабря
10:00. «Адмирал» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
11:00. «Барыс» — «Трактор»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ
12:30. «Металлург Мг» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
13:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ
14:00. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ
15:00. «Лада» — «Авангард»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
17:00. ЦСКА — «Северсталь»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL, Официальный сайт КХЛ
17:00. «Локомотив» — «Динамо М»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Матч ТВ, Официальный сайт КХЛ
17:00. «Сочи» — «Динамо Мн»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, Официальный сайт КХЛ
17:30. СКА — «Автомобилист»
Онлайн-трансляция: Кинопоиск, KHL Prime, Официальный сайт КХЛ
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|61
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|45
|16
|29
|41
|11
|Адмирал
|43
|14
|29
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|- : -
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|- : -
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|- : -
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -