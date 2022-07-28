КХЛ проведет совещание с руководителями «Спартака» по переходу Индрашиса в «Швеннингер»

КХЛ проведет совещание с руководителями «Спартака» по ситуации с нападающим Миксом Индрашисом 29 июля. Латвийский форвард подписал контракт с немецким «Швеннингером».

«Мы буквально завтра встретимся с руководителями «Спартака», хотим урегулировать этот вопрос. Здесь вопрос перехода иностранного игрока в Россию сложный, поскольку тут задействованы и КХЛ, и Федерация хоккея России, и Международная федерация хоккея (IIHF), и федерация страны, где он играл до этого. То есть это такая цепочка, которую мы должны распутать и собрать. Конечно, мы будем защищать наш клуб юридически, защищать интересы клуба и лиги. Ситуация, конечно, неприятная, мы хотим, чтобы наши контракты уважались во всем мире», — цитирует ТАСС президента КХЛ Алексея Морозова.

В конце июня «Спартак» объявил о заключении контракта с 31-летним форвардом. 5 июля хоккеист сообщил, что не подписывал соглашения с московским клубом.

В прошлом чемпионате КХЛ Индрашис выступал за «Витязь» и «Адмирал», хоккеист набрал 17 (7+10) очков в 46 матчах. Концовку сезона-2021/22 нападающий провел в швейцарском «Биле», в составе которого сделал 2 голевых передачи в 8 матчах.