КХЛ на официальном сайте сообщил об изменениях в составе судейской бригады матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Витязем».

— Бригада арбитров КХЛ после пересечения границы Латвии прошла обязательное тестирование на ПЦР, — говорится в сообщении. — Результаты обследования на данный момент не пришли. Таким образом, матч «Динамо» Рига — «Витязь» будет обслуживать бригада латвийских судей: главные — Андрей Кудряшовс, Звиедрикис Гинтс, линейный — Кришс Купчус и линейный арбитр КХЛ — Дмитрий Сивов.

Встреча «Динамо» Рига — «Витязь» пройдет 8 сентября и начнется в 18:00 мск.