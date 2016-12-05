КХЛ продолжит проводить матчи в Эстонии

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский остался доволен выставочными матчами регулярного чемпионата в Эстонии. Он подтвердил, что местный клуб планировал попасть в Континентальную лигу, однако ей было предложено начать с МХЛ.

– Эксперимент с матчами рижского "Динамо" в эстонской столице получился очень удачный, – цитирует Delfi.lv Кобылянского. – Хорошая арена, отличный хоккей, аншлаг на трибунах. Вполне вероятно, что при составлении календаря следующего сезона мы снова запланируем несколько игр в Таллине.

Вступление "Ильвеса" в КХЛ? Представители этого клуба действительно выходили на нас с таким предложением, но заявка была отклонена на ранней стадии, поскольку не соответствовала некоторым требованиям КХЛ. Мне представляется, что наиболее приемлемый вариант для Эстонии на данный момент – создание команды МХЛ.

Напомним, что в Таллине рижское "Динамо" провело матчи против челябинского "Трактора" (2:4) и магнитогорского "Металлурга" (4:3 Б).