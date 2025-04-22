КХЛ признала ошибку судей в седьмом матче «Ак Барса» и «Автомобилиста»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) ответил на запрос «Автомобилиста» после седьмого матча с «Ак Барсом» (1:2 2ОТ) в первом раунде Кубка Гагарина.

Ранее екатеринбуржцы подготовили моменты с иллюстрациями эпизодов предвзятого, по мнению клуба, судейства.

«[Ответ] гласит, что было пропущено удаление за игру высоко поднятой клюшкой Эрика О'Делла против Алексея Бывальцева в первом овертайме», — сказал директор «Автомобилиста» Максим Рябков на пресс-конференции.

«Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина. «Ак Барс» во втором раунде играет с московским «Динамо» (счет в серии: 2-3).