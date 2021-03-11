КХЛ представила расписание второго раунда Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига на своем сайте представила расписание второго раунда Кубка Гагарина 2021 года.

В настоящий момент известны шесть участников второго раунда плей-офф КХЛ сезона-2020/2021. В западной конференции это ЦСКА (1), СКА (2), московское «Динамо» (3), «Локомотив» (4).

На «Востоке» — «Ак Барс» (1) и «Авангард» (2).

Расписание второго раунда плей-офф: 17, 19, 21, 23, 25(* - при необходимости), 27*, 29* марта — ЦСКА (1) — «Локомотив» (4), серия с участием «Ак Барса» (1).

18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта — СКА (2) — «Динамо» Москва (3), серия с участием «Авангарда» (2).

Напомним, что в первом раунде плей-офф ЦСКА обыграл «Спартак» (4-0), СКА победил «Динамо» (4-1), московское «Динамо» взяло верх над «Северсталью» (4-1), а «Локомотив» переиграл «Йокерит» (4-0).

На «Востоке» «Ак Барс» обыграл «Торпедо» (4-0), а «Авангард» — «Автомобилист» (4-1).