КХЛ представила награды Матча звезд

КХЛ представила дизайн медалей, которые будут вручаться по ходу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Они были изготовлены в городе Златоусте в знаменитой технике златоустовской гравюры, разработанной в 1918 году, сообщает пресс-служба КХЛ.

— Для нас заказ от Континентальной хоккейной лиги очень ценен. Такую работу мы выполняли впервые, было сложно, но, вместе с тем, и очень интересно, — заявил технический директор Златоустовского оружейного завода Александр Коростелев. — Это отличный новый опыт, прежде всего, в процессе производства.

На изготовление заказа ушло примерно два месяца. Думаю, у нас получилось выполнить все требования заказчика, касающиеся качества, и мы с нетерпением ждем января. Обязательно будем смотреть трансляции звездной недели, чтобы увидеть свою продукцию.