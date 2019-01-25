КХЛ представила логотип Кубка Гагарина сезона-2019

КХЛ на своем официальном сайте представила логотип Кубка Гагарина сезона-2018/2019.

На данный момрент известны девять из 16 команд, которые поведут борьбу за главный трофей. Это ЦСКА, СКА, "Локомотив", "Автомобилист", "Авангард", "Барыс", "Салават Юлаев, "Ак Барс" и "Металлург".

"Кубок Гагарина является центральным элементом логотипа плей-офф сезона 2018/2019, символизируя цель, к которой стремятся клубы Лиги, - говорится в сообщении. - Для надписи "Плей-офф" используется наклонный шрифт букв, обозначая движение вперед. Четким граням Кубка Гагарина придан эффект металлического блеска, ассоциирующегося с лезвием конька".

Плей-офф 11-го сезона КХЛ стартует 25 февраля четырьмя матчами сразу в обеих конференциях, а седьмой матч финальной серии Кубка Гагарина запланирован на 25 апреля.