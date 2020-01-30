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КХЛ представила логотип Кубка Гагарина-2020

15:58

КХЛ представила новый логотип Кубка Гагарина в 2020 году, сообщается на официальном сайте лиги.

— КХЛ по традиции создала специальный логотип для решающих матчей за главный трофей Лиги, — говорится в сообщении. - Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов.

?Плей-офф стартует 1 марта, седьмая игра финальной серии запланирована на 30 апреля.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/30/465482.html

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