КХЛ представила логотип Кубка Гагарина-2020

КХЛ представила новый логотип Кубка Гагарина в 2020 году, сообщается на официальном сайте лиги.

— КХЛ по традиции создала специальный логотип для решающих матчей за главный трофей Лиги, — говорится в сообщении. - Кубок Гагарина является главным элементом логотипа, в этот раз изменено его графическое исполнение. К плей-офф 12-го сезона разработана горизонтальная версия логотипа, как и персонализированные логотипы для каждого из клубов.

?Плей-офф стартует 1 марта, седьмая игра финальной серии запланирована на 30 апреля.