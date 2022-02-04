КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

КХЛ выдвинула предложение не доигрывать регулярный чемпионат, сообщила телеведущая Екатерина Андреева в эфире программы «Время» на Первом канале.

Эту инициативу еще предстоит утвердить Совету директоров КХЛ и Федерации хоккея России.

Сезон ранее был прерван из-за ряда случаев заражения коронавирусом в командах. 16 участников Кубка Гагарина предлагают определить по проценту набранных очков от максимально возможных, так как командам предстоит сыграть разное количество матчей.

В КХЛ уверены, что решение не доигрывать «регулярку» позволит избежать новых случаев заражения среди игроков и зрителей, чтобы команды подошли в оптимальных составах к плей-офф.