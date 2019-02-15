КХЛ поздравила Яромира Ягра с 47-м днем рождения

Пресс-служба КХЛ в официальном Твиттере лиги поздравила известного в прошлом чешского форварда Яромира Ягра с 47-летием.

Яромир Ягр известен по выступлениям за "Питтсбург", "Нью-Джерси", "Вашингтон", "Бостон", "Даллас", "Рейнджерс", "Филадельфию" и "Флориду". В КХЛ Ягр играл за "Авангард" с 2008 по 2011 годы. Чех является двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом-1998 и двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной.