КХЛ получила заявку от АКМ по поводу вступления в лигу со следующего сезона

Как стало известно «СЭ», тульский АКМ отправил в КХЛ заявку на вступление в лигу с сезона-2025/26.

При этом команде нужно решить вопрос с домашней ареной, которая вмещает 3000 зрителей.

По регламенту КХЛ, минимальное число — 5500 человек. Поэтому АКМ нужно либо оперативно реконструировать свой стадион, либо до этого момента играть в другом дворце — среди вариантов арены в Подольске и Мытищах.

В текущем сезоне ВХЛ туляки занимают 11-е место в турнирной таблице после 24 матчей, набрав 32 очка.