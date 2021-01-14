КХЛ показала логотип плей-офф этого сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала логотип плей-офф текущего сезона. Он исполнен в вертикальном виде с изображением Кубка гагарина.

Также существуют цветные, персонифицированные версии логотипа для каждой команды.

Пока ни одна команда не обеспечила себе попадание в плей-офф, который стартует 2 марта. Седьмая игра финальной серии запланирована на 30 апреля.