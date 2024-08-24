КХЛ показала чемпионские перстни за победу в Кубке Гагарина-2024

КХЛ показала чемпионские перстни с индивидуальной гравировкой, которые получили игроки «Металлурга» за победу в Кубке Гагарина-2024.

В минувшем сезоне магнитогорский клуб выиграл решающую серию против «Локомотива» в четырех матчах и стал обладателем Кубка Гагарина в третий раз в своей истории. До этого «Металлург» завоевывал трофей в 2014 и 2016 годах.

17-й розыгрыш КХЛ стартует 3 сентября. «Металлург» станет клубом-хозяином первого матча нового сезона.