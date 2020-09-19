КХЛ подтвердила, что «Йокерит» вышел с карантина

Континентальная хоккейная лига подтвердила, что финские органы здравоохранения сняли карантин с клуба «Йокерит».

«Сейчас команда приступает к тренировкам. Континентальная хоккейная лига совместно с «Йокеритом» и другими клубами разрабатывает план относительно перенесенных матчей. Обо всех изменениях в календаре будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

11 сентября «Йокерит» объявил об уходе на карантин, а КХЛ перенесла 4 матча команды на более поздний срок: с «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА.