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КХЛ подтвердила, что «Йокерит» вышел с карантина

22:32
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Континентальная хоккейная лига подтвердила, что финские органы здравоохранения сняли карантин с клуба «Йокерит».

«Сейчас команда приступает к тренировкам. Континентальная хоккейная лига совместно с «Йокеритом» и другими клубами разрабатывает план относительно перенесенных матчей. Обо всех изменениях в календаре будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

11 сентября «Йокерит» объявил об уходе на карантин, а КХЛ перенесла 4 матча команды на более поздний срок: с «Северсталью», «Металлургом», «Витязем» и ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/19/472959.html

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