КХЛ подтвердила, что Голдобин покинул ЦСКА

ЦСКА расторг контракт с нападающим Николаем Голдобиным, сообщает сайт КХЛ.

25-летний форвард перешел в ЦСКА в преддверии текущего чемпионата КХЛ. Он набрал 11 (4+7) очков в 21 матче за московскую команду в рамках сезона.

До перехода в ЦСКА нападающий выступал в системе «Ванкувера».

По информации «СЭ», Голдобин продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Соглашение с «Магниткой» будет рассчитано до конца нынешнего сезона.