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КХЛ планирует создать сборные Северной Америки и Скандинавии на Матче звезд

14 октября, 19:48
Матч звезд КХЛ.
Матч звезд КХЛ.
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Как стало известно «СЭ», КХЛ планирует поменять формат формирования команд на Матче звезд. Вместо сборных дивизионов лига собирается ввести деление по географическому признаку. Планируется, что в Матче примут участие команды, представляющие Россию, Северную Америку, Скандинавию, остальной мир.

Напомним, что Неделя звезд пройдет в январе в Челябинске.

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Алексей Шевченко все материалы автора
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