КХЛ планирует создать сборные Северной Америки и Скандинавии на Матче звезд

Как стало известно «СЭ», КХЛ планирует поменять формат формирования команд на Матче звезд. Вместо сборных дивизионов лига собирается ввести деление по географическому признаку. Планируется, что в Матче примут участие команды, представляющие Россию, Северную Америку, Скандинавию, остальной мир.

Напомним, что Неделя звезд пройдет в январе в Челябинске.