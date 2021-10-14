КХЛ планирует создать сборные Северной Америки и Скандинавии на Матче звезд
14 октября, 19:48
Как стало известно «СЭ», КХЛ планирует поменять формат формирования команд на Матче звезд. Вместо сборных дивизионов лига собирается ввести деление по географическому признаку. Планируется, что в Матче примут участие команды, представляющие Россию, Северную Америку, Скандинавию, остальной мир.
Напомним, что Неделя звезд пройдет в январе в Челябинске.
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