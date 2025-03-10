КХЛ планирует обязать новые клубы играть на аренах от 10 тысяч зрителей

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что организация планирует обязать новые клубы играть на аренах вместимостью не менее 10 тысяч зрителей.

«Конечно, такие планы есть», — ответил Морозов на вопрос о том, будет ли КХЛ требовать, чтобы новые клубы играли на аренах вместимостью не менее 10 тысяч зрителей.

На «УГМК-Арене» в понедельник проходит первый матч FONBET чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и ЦСКА. Арена рассчитана на 12,5 тысячи зрителей во время хоккейных матчей. В дебютной игре «Автомобилист» установил клубный рекорд посещаемости КХЛ: матч посетили 10 489 зрителей.