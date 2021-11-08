КХЛ: «Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол»

В пресс-службе КХЛ прокомментировали возможность введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.

«Представитель КХЛ принимал участие в обсуждении законопроекта о Fan ID, который проходил 8 ноября в Государственной думе. Лига считает повышение безопасности на спортивных мероприятиях очень важной задачей, — приводит слова пресс-службы лиги ТАСС. — Первым видом спорта, где будут введены паспорта болельщика, в России должен стать футбол».

Также в КХЛ рассказали, что введение Fan ID требует дополнительных обсуждений.

«Что касается аналогичных мер в хоккее и других видах спорта, то возможное введение Fan ID — комплексный вопрос, требующий дополнительной проработки совместно со всеми заинтересованными сторонами. О решениях, если таковые будут приняты в отношении Fan ID, будет объявлено дополнительно», — добавили в пресс-службе.

В понедельник пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре и спорту сообщила, что комитет поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении.