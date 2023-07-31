КХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата в связи с просьбой «Спартака»

КХЛ объявила о переносе трех матчей регулярного чемпионата-2023/24 в связи с просьбой «Спартака».

Лига передвинула даты игр «Трактор» — «Нефтехимик» (с 30 сентября на 5 декабря 2023 года), «Трактор» — «Спартак» (с 19 января 2024 года на 30 сентября 2023 года) и «Спартак» — «Авангард» (с 4 февраля на 19 января 2024 года).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24 стартует 1 сентября 2023 года.