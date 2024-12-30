КХЛ перенесла матч минского «Динамо» и «Куньлуня» с января на март

Матч FONBET чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» перенесен с 20 января на 3 марта, сообщает пресс-служба лиги.

Решение принято по согласованию с клубами.

После 40 игр минчане находятся на 6-м месте Западной конференции, набрав 49 очков. «Куньлунь» — на 10-й строчке после аналогичного количества матчей с 36 баллами.

Плей-офф в этом сезоне КХЛ стартует 26 марта.