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КХЛ перенесла матч «Авангард» — «Салават Юлаев». В команде из Уфы 26 положительных тестов на коронавирус

13:32
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» был перенесен.

«Было принято решение об отмене матча «Авангард» — «Салават Юлаев», который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды). О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отмененных матчей, лига примет решение дополнительно», — говорится в заявлении на сайте лиги.

Ранее КХЛ приняла решение не прерывать регулярный чемпионат. На карантин в случае необходимости будут уходить только отдельные команды.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2022/01/10/495763.html

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное