КХЛ перенесла два матча рижского «Динамо» на январь

КХЛ объявила о переносе двух матчей рижского «Динамо» в регулярном чемпионате. Из-за роста числа заболевших коронавирусом «Динамо» и клуб МХЛ «Рига» ушли на карантин.

Таким образом, не состоятся матчи рижан против «Авангарда» и московского «Динамо», намеченные на 22 и 24 октября.

Также лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, приняла решение о назначении новых дат. Игра «Авангард» — «Динамо» Рига состоится 23 января, «Динамо» Москва — «Динамо» Рига — 25 января.