КХЛ перенесла даты десяти матчей СКА в сезоне-2025/26
СКА сообщил, что КХЛ перенесла даты нескольких матчей с участием питерской команды в FONBET чемпионате КХЛ сезона-2025/26.
Первую игру СКА проведет против «Трактора» 11 сентября, на день раньше изначально запланированного.
Другие изменения в календаре питерской команды:
СКА — «Динамо» Минск: 19 сентября вместо 11 октября
«Сочи» — СКА: 27 сентября вместо 19 сентября
СКА — «Торпедо»: 1 октября вместо 18 декабря
СКА — «Локомотив»: 18 октября вместо 31 октября
«Локомотив» — СКА: 31 октября вместо 18 октября
СКА — «Динамо» Москва: 4 ноября вместо 3 ноября
СКА — «Куньлунь»: 6 ноября вместо 5 ноября
СКА — «Ак Барс»: 18 декабря вместо 22 декабря
СКА — «Куньлунь»: 20 марта вместо 1 ноября
В клубе из Санкт-Петербурга отметили, что все уже приобретенные ранее сезонные абонементы действительны.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|3 : 2
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -