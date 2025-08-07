Хоккей
7 августа, 16:55

КХЛ перенесла даты десяти матчей СКА в сезоне-2025/26

Алина Савинова

СКА сообщил, что КХЛ перенесла даты нескольких матчей с участием питерской команды в FONBET чемпионате КХЛ сезона-2025/26.

Первую игру СКА проведет против «Трактора» 11 сентября, на день раньше изначально запланированного.

Другие изменения в календаре питерской команды:

СКА — «Динамо» Минск: 19 сентября вместо 11 октября

«Сочи» — СКА: 27 сентября вместо 19 сентября

СКА — «Торпедо»: 1 октября вместо 18 декабря

СКА — «Локомотив»: 18 октября вместо 31 октября

«Локомотив» — СКА: 31 октября вместо 18 октября

СКА — «Динамо» Москва: 4 ноября вместо 3 ноября

СКА — «Куньлунь»: 6 ноября вместо 5 ноября

СКА — «Ак Барс»: 18 декабря вместо 22 декабря

СКА — «Куньлунь»: 20 марта вместо 1 ноября

В клубе из Санкт-Петербурга отметили, что все уже приобретенные ранее сезонные абонементы действительны.

Источник: https://t.me/hcska/26772
  • frunt 2

    питерские что хотят,то и творят

    07.08.2025

  • Спринт

    Календарь регулярки что то дышло .. Еще играть не начали, а уже куча ничем не обьясняемых переносов. Календарь должен быть незыблемым, как Закон, тогда это будет спортивное соревнование, а не клоунский балаган ..

    07.08.2025

