КХЛ отметила клубы по лучшей работе с болельщиками, спонсорами и СМИ

КХЛ на официальном сайте отметила работу клубов по различным аспектам деятельности, касающихся коммуникаций с болельщиками, спонсорами и СМИ.

«Лучшая спонсорская активация в течение сезона» — ХК «Динамо» (Минск)

«Лучшая спонсорская активация в день матча» — ХК «Динамо» (Минск)

«Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом» — ХК «Авангард» (Омск)

«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Динамо» (Рига) и ХК «Авангард» (Омск)

«Лучшее предматчевое шоу» — ХК СКА (Санкт-Петербург)

«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Трактор» (Челябинск)

«Лучшая лицензионная программа» — ХК СКА (Санкт-Петербург)

«Лучший интернет-сайт» — ХК «Ак Барс» (Казань)

«Лучшее взаимодействие со СМИ» — ХК «Авангард» (Омск)

«Лучшая работа в социальных сетях» — ХК «Ак Барс» (Казань)

«Лучший новостной блок сайта» — ХК СКА (Санкт-Петербург)

«Лучший клубный фотограф» — ХК СКА (Санкт-Петербург)

«Лучшая пресс-служба» — ХК СКА (Санкт-Петербург)

Дополнительные награды

«Лучший ситуативный маркетинг» — ХК «Ак Барс» (Казань)

«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Динамо» (Минск)

«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Крылья Советов» (Москва)