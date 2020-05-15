КХЛ отметила клубы по лучшей работе с болельщиками, спонсорами и СМИ
КХЛ на официальном сайте отметила работу клубов по различным аспектам деятельности, касающихся коммуникаций с болельщиками, спонсорами и СМИ.
«Лучшая спонсорская активация в течение сезона» — ХК «Динамо» (Минск)
«Лучшая спонсорская активация в день матча» — ХК «Динамо» (Минск)
«Лучший спонсорский рекламный ролик в рамках партнерства с клубом» — ХК «Авангард» (Омск)
«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Динамо» (Рига) и ХК «Авангард» (Омск)
«Лучшее предматчевое шоу» — ХК СКА (Санкт-Петербург)
«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Трактор» (Челябинск)
«Лучшая лицензионная программа» — ХК СКА (Санкт-Петербург)
«Лучший интернет-сайт» — ХК «Ак Барс» (Казань)
«Лучшее взаимодействие со СМИ» — ХК «Авангард» (Омск)
«Лучшая работа в социальных сетях» — ХК «Ак Барс» (Казань)
«Лучший новостной блок сайта» — ХК СКА (Санкт-Петербург)
«Лучший клубный фотограф» — ХК СКА (Санкт-Петербург)
«Лучшая пресс-служба» — ХК СКА (Санкт-Петербург)
Дополнительные награды
«Лучший ситуативный маркетинг» — ХК «Ак Барс» (Казань)
«Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день» — ХК «Динамо» (Минск)
«Лучший клуб по работе со зрителями на домашних матчах» — ХК «Крылья Советов» (Москва)
Дополнительная информация: