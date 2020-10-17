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КХЛ отменила штраф форварда Шаранговича

18:16
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Континентальная хоккейная лига отменила штраф нападающего минского «Динамо» Егора Шаранговича за игру высоко поднятой клюшкой. В матче с «Локомотивом» (0:1) форвард был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на форварда «Динамо» Егора Шаранговича по п.1.4. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в официальном сообщении лиги.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/

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