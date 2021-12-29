КХЛ отменила Матч звезд в 2022 году

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене Матча звезд в 2022 году.

«Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе Недели звезд хоккея-2022 на 2023 год. Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, что привело к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг.

Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине. КХЛ обсудила данный вопрос с губернатором Челябинской области, и принято решение о переносе Недели звезд хоккея-2022 на 2023 год", — говорится в заявлении лиги.

Неделя звезд КХЛ должна была пройти в Челябинске с 8 по 16 января 2022 года.