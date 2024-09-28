КХЛ оштрафовала Зыкова за фол на игроке «Северстали»

СДК КХЛ принял решение оштрафовать форварда СКА Валентина Зыкова за фол в матче регулярного чемпионата с «Северсталью» (8:5).

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча СКА — «Северсталь», время — 51:33. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Валентина Зыкова по п.1.10.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (подножка), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

29-летний Зыков выступает за петербургский клуб с 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 7 очков (5+2) в 9 матчах.