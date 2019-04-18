22:54 18 апреля | Хоккей — КХЛ

КХЛ оштрафовала Шалунова после обращения "Авангарда"

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов третьего матча финала Кубка Гагарина между "Авангардом" и ЦСКА (0:2, 0-3) по запросу омского клуба.

Как сообщает официальный сайт лиги, на основании представленных материалов было принято решение подвергнуть форварда армейцев Максима Шалунова денежному штрафу за атаку игрока соперника.

Счет в серии составляет 3-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 19 апреля в Балашихе. 

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/04/18/438929.html

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Материалы сюжета: Финал Кубка Гагарина-2019 ЦСКА - "Авангард"
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