КХЛ оштрафовала Шалунова после обращения "Авангарда"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов третьего матча финала Кубка Гагарина между "Авангардом" и ЦСКА (0:2, 0-3) по запросу омского клуба.

Как сообщает официальный сайт лиги, на основании представленных материалов было принято решение подвергнуть форварда армейцев Максима Шалунова денежному штрафу за атаку игрока соперника.

Счет в серии составляет 3-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 19 апреля в Балашихе.

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