КХЛ оштрафовала «Локомотив» по итогам матча со СКА

КХЛ решила оштрафовать «Локомотив» в связи с поведением болельщиков в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:3 ОТ).

Сумма штрафа не уточняется.

«Было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — говорится на официальном сайте лиги.

Ранее сообщалось, что болельщики ярославского клуба скандировали «СКА — позор российского хоккея» на трибунах.