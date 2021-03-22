КХЛ оштрафовала Кемпе за грубый силовой прием в матче против «Локомотива»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала нападающего ЦСКА Марио Кемпе за грубый силовой прием против защитника «Локомотива» Никиты Черепанова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Марио Кемпе по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится на официальном сайте лиги.

21 марта в третьем матче серии между ЦСКА и «Локомотивом» (2:1, 3-0) шведский нападающий Марио Кемпе грубо влетел в защитника «Локомотива» Никиту Черепанова. Хоккеист ярославцев сильно ударился лицом о борт, из-за чего у него открылось кровотечение. Кемпе получил удаление до конца встречи — «5+20».