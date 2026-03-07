КХЛ оштрафовала форварда «Металлурга» Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча FONBET чемпионата «Металлург» — «Автомобилист» (1:3), который прошел 6 марта.

Комитет оставил без изменений наказание, наложенное на нападающего «Магнитки» Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и принял решение подвергнуть его денежному штрафу.

После окончания игры Ткачев получил 20-минутный штраф за неспортивное поведение.

Видео момента можно посмотреть на сайте КХЛ.

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