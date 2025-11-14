КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Фрэза за толчок Усманова клюшкой

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить денежный штраф на форварда «Локомотива» Байрона Фрэза за инцидент в матче FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком».

Игра команд проходила 12 ноября в Москве и завершилась победой ярославцев со счетом 6:3. На 50-й минуте Фрэз был наказан большим штрафом за толчок клюшкой нападающего красно-белых Даниэля Усманова.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Байрона Фрэза по п. 1.10.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), на наказание по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.

В нынешнем сезоне 34-летний канадец провел 26 матчей за «Локомотив» и набрал 9 (5+4) очков.