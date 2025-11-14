Хоккей
Сегодня, 11:05

КХЛ оштрафовала форварда «Локомотива» Фрэза за толчок Усманова клюшкой

Алина Савинова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение наложить денежный штраф на форварда «Локомотива» Байрона Фрэза за инцидент в матче FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком».

Игра команд проходила 12 ноября в Москве и завершилась победой ярославцев со счетом 6:3. На 50-й минуте Фрэз был наказан большим штрафом за толчок клюшкой нападающего красно-белых Даниэля Усманова.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Байрона Фрэза по п. 1.10.1 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой), на наказание по п. 1.10.2 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Толчок клюшкой) и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в заявлении комитета.

В нынешнем сезоне 34-летний канадец провел 26 матчей за «Локомотив» и набрал 9 (5+4) очков.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 27 13 14 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 25 15 10 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 19:00 Нефтехимик – ЦСКА - : -
14.11 19:30 Спартак – Северсталь - : -
Все результаты / календарь

