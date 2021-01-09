КХЛ оштрафовала Джериньша и Горбунова

По итогам матча регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским «Динамо» (2:6) СДК лиги оштрафовал форварда рижан Андриса Джериньша и нападающего минчан Романа Горбунова.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего рижского «Динамо» Андриса Джериньша по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего минского «Динамо» Романа Горбунова наказание по п.4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу", — говорится в сообщении.