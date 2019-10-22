КХЛ оштрафовала «Амур» за поведение тренера команды Гулявцева. Он угрожал сжечь машину судьи

КХЛ рассмотрела эпизод, который случился в матче регулярного чемпионата между «Амуром» и московским «Динамо». Клуб из Хабаровска был оштрафован на 300 тысяч рублей за поведение главного тренера команды Александра Гулявцева.

Напомним, что главный тренер хабаровчан Александр Гулявцев сказал, что «сожжет машину» судьи Виктора Гашилова. Позже Гулявцев сказал, что это была «эмоциональная шутка».

— На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 000 рублей согласно п.29 ст.29 Дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов, как подрывающих имидж Континентальной хоккейной Лиги, — говорится в тексте решения.

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