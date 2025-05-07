КХЛ опубликовала расписание финала Кубка Гагарина

Стало известно, когда пройдут матчи финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором», сообщает на сайте КХЛ.

Серия стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени. Третья и четвертая игра пройдут в Челябинске 17 (начало — 16.30 мск) и 19 мая (17.00 мск).

Расписание финала Кубка Гагарина:

Первый матч: «Локомотив» — «Трактор», 13 мая 19.00 мск

Второй матч: «Локомотив» — «Трактор», 15 мая 19.00 мск

Третий матч: «Трактор» — «Локомотив», 17 мая 16.30 мск

Четвертый матч: «Трактор» — «Локомотив», 19 мая 17.00 мск

Ранее команды ни разу не становились обладателями Кубка Гагарина. «Трактор» один раз выходил в финал плей-офф. «Локомотив» дважды уступал в финальной серии.