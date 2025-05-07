Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

7 мая, 09:22

КХЛ опубликовала расписание финала Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стало известно, когда пройдут матчи финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором», сообщает на сайте КХЛ.

Серия стартует в Ярославле. Первые два матча пройдут 13 и 15 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени. Третья и четвертая игра пройдут в Челябинске 17 (начало — 16.30 мск) и 19 мая (17.00 мск).

Расписание финала Кубка Гагарина:

Первый матч: «Локомотив» — «Трактор», 13 мая 19.00 мск

Второй матч: «Локомотив» — «Трактор», 15 мая 19.00 мск

Третий матч: «Трактор» — «Локомотив», 17 мая 16.30 мск

Четвертый матч: «Трактор» — «Локомотив», 19 мая 17.00 мск

Ранее команды ни разу не становились обладателями Кубка Гагарина. «Трактор» один раз выходил в финал плей-офф. «Локомотив» дважды уступал в финальной серии.

Источник: КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
Читайте также
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Популярное видео
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, финал: «Локомотив» и «Трактор» в главной серии плей-офф КХЛ
«Хоккей «Локомотива» может быть скучным, но он дал результат». Интервью форварда «Трактора» Жаркова
В «Ладе» объявили о начале погашения долгов
Принс, Родуолд, Николаев, Мишуров и Сусуев покинули «Адмирал»
Защитник Телегин проведет в «Тракторе» еще два сезона
Борис Миронов возглавил «Ладу»
Защитник Ефремов подписал новый контракт со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глотов — о выходе в финал Кубка Гагарина: «Так далеко зайти и остановиться — это глупо»

КХЛ назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 27 20 7 42
2 Ак Барс 27 17 10 36
3 Авангард 26 16 10 35
4 Автомобилист 28 15 13 33
5 Нефтехимик 28 15 13 31
6 Трактор 28 13 15 31
7 Амур 26 10 16 24
8 Барыс 27 9 18 23
9 Салават Юлаев 25 10 15 22
10 Адмирал 24 9 15 22
11 Сибирь 26 7 19 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 18 9 38
2 Торпедо НН 29 18 11 38
3 Динамо Мн 26 17 9 37
4 Северсталь 27 18 9 36
5 Динамо М 26 16 10 33
6 Спартак 26 13 13 29
7 СКА 26 12 14 28
8 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
9 ЦСКА 27 12 15 27
10 Лада 27 9 18 21
11 Сочи 24 6 18 16
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 15:30 Сибирь – Шанхай Дрэгонс - : -
17.11 19:00 Локомотив – Салават Юлаев - : -
17.11 19:30 Сочи – Барыс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости