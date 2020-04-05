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КХЛ определила лучший сэйв сезона-2019/20

12:41
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Официальный Instagram-аккаунт КХЛ опубликовал видео лучшего сэйва сезона-2019/20 по версии лиги.

Лучшим сэйвом было признано спасение вратаря «Амура» Евгения Аликина в матче регулярного чемпионата против «Витязя» (4:3, ОТ). Аликин в футбольном стиле отразил бросок соперника при счете 3:3 за 9 минут до конца 3-го периода в то время, как его команда играла в меньшинстве.

Кроме того, на сайте КХЛ появилось видео с 10 лучшими вратарскими спасениями по итогам сезона-2019/20. Второе место занял Александр Трушков («Адмирал»), на третьей строчке — Адам Рейдеборн («Ак Барс»).


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