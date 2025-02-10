КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2024/25

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки определила лауреатов 22-й недели FONBET чемпионата КХЛ.

В рамках 20 игр турнира на лед выходили 504 хоккеиста: 34 вратаря, 170 защитников и 300 нападающих. В среднем за матч команды забрасывали 5,75 шайбы.

Иван Кульбаков из «Торпедо» был признан лучшим вратарем во второй раз в своей карьере. Он участвовал в двух матчах, которые его команда выиграла в серии бросков. Коэффициент надежности Кульбакова составил 1,39. Голкипер отразил 95,24% бросков по своим воротам — всего их было 63 (в среднем 31,5 за игру).

Дамир Шарипзянов из «Авангарда» стал лучшим защитником также во второй раз в карьере. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2». Шарипзянов забросил победную шайбу в матче с «Ладой».

Лучшим нападающим впервые в карьере стал Артем Галимов («Ак Барс»), который набрал 6 (4+2) очков с показателем полезности «+4». В матчах против СКА (8:3) и «Автомобилиста» (4:1) Галимов забросил шайбы, которые принесли победу его команде.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Он принял участие в двух матчах, один из которых его команда выиграла в серии бросков. Коэффициент надёжности Гамзина составил 1,25. Из 58 бросков по воротам (в среднем 29 за игру) он отразил 96,55%.