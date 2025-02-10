КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2024/25
Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки определила лауреатов 22-й недели FONBET чемпионата КХЛ.
В рамках 20 игр турнира на лед выходили 504 хоккеиста: 34 вратаря, 170 защитников и 300 нападающих. В среднем за матч команды забрасывали 5,75 шайбы.
Иван Кульбаков из «Торпедо» был признан лучшим вратарем во второй раз в своей карьере. Он участвовал в двух матчах, которые его команда выиграла в серии бросков. Коэффициент надежности Кульбакова составил 1,39. Голкипер отразил 95,24% бросков по своим воротам — всего их было 63 (в среднем 31,5 за игру).
Дамир Шарипзянов из «Авангарда» стал лучшим защитником также во второй раз в карьере. Хоккеист набрал 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2». Шарипзянов забросил победную шайбу в матче с «Ладой».
Лучшим нападающим впервые в карьере стал Артем Галимов («Ак Барс»), который набрал 6 (4+2) очков с показателем полезности «+4». В матчах против СКА (8:3) и «Автомобилиста» (4:1) Галимов забросил шайбы, которые принесли победу его команде.
Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Дмитрий Гамзин из ЦСКА. Он принял участие в двух матчах, один из которых его команда выиграла в серии бросков. Коэффициент надёжности Гамзина составил 1,25. Из 58 бросков по воротам (в среднем 29 за игру) он отразил 96,55%.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3