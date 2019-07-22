КХЛ обязала игроков приезжать на домашние матчи в костюмах

КХЛ внесла изменения в регламент касаемо внешнего вида хоккеистов на матчах чемпионата, информирует пресс-служба лиги. Поправки в регламент приняты на июльском заседании совета директоров лиги.

Как отмечается, для приезда на домашние матчи обязательна к ношению одежда формального стиля, предусматривающая верхнюю одежду, пиджак, брюки и рубашку.

На гостевые матчи также рекомендуется приезжать в одежде формального стиля. Если это невозможно, то можно надевать спортивные костюмы и куртки единого образца с логотипом клуба.