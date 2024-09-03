КХЛ объявила состав спортивно-дисциплинарного комитета на сезон-2024/25
КХЛ опубликовала состав спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) на сезон-2024/25.
СДК КХЛ — орган, который рассматривает ситуации, связанные с дисциплинарными нарушениями со стороны участников матчей.
В список вошли:
- Валерий Каменский — председатель;
- Алексей Анисимов — член комитета;
- Федор Канарейкин — независимый эксперт;
- Сергей Немчинов — независимый эксперт;
- Вячеслав Буцаев — независимый эксперт;
- Владимир Малахов — независимый эксперт;
- Александр Солнцев — секретарь.
Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября матчем между магнитогорским «Металлургом» и «Локомотивом».
Источник: Официальный сайт КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости